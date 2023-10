Más de 16 mil hectáreas de tierra están bajo las aguas en el municipio Colón y Catatumbo en el estado Zulia, mientras los productores afectados ya muestran mayor preocupación.

Lo que ocasionó la inundación fue una rotura del muro de contención del río Zulia en mayo de 2022; es decir, hace 18 meses.

De acuerdo con los productores los trabajos para drenar el agua no fueron bien ejecutados por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada. Estas obras ya quedaron bajo las aguas producto de la crecida de este afluente.

Los productores aseguran que advirtieron que los trabajos para drenar el agua y evitar una nueva inundación no daban garantía de durabilidad. Aseguran que es determinante dragar el río Zulia para poder bajar el agua en sus alrededores.

Estas y otras recomendaciones habrían sido realizadas ante Comisión de finanzas de la Asamblea Nacional, órgano que habría ignorado las recomendaciones.

La situación ahora es más grave, ya que en Valderrama se iniciaron unos trabajos de reforzamiento, que le quitaron al muro de contención, más de la mitad de su altura. Fue cancelada la totalidad de la obra, y desde febrero de este año quedó paralizada.

Asimismo, el boquete de Guasimales tampoco ha sido resuelto. Mayte Cánovas, agroproductora afectada, indicó: “lo peor es que ahora el agua tiene un cauce definido y su llegada a la zona será más rápida que el pasado 24 de abril. Muchos de los que habían invertido en sus unidades de producción verán como el agua los vuelve a afectar”.

Llamado urgente al presidente Maduro

Los productores indican que están cansados de improvisación e incapacidad, a lo largo de este año y medio. Por este motivo, solicitan al presidente Nicolás Maduro que una empresa privada con solvencia técnica y pericia asuma los trabajos de dragado y recuperación de los muros de contención.

“¿Cuanto más tiempo debemos esperar presidente? ¿Cuánto dinero más debe el Estado perder en obras que no dan resultado? ¿Cuántos millones de dólares más se va a llevar el agua? ¿Cuántos litros de gasoil y de aceite más deben perderse? ¿Cuánta producción se seguirá perdiendo por no colocar al frente de esas obras a expertos? Queremos dormir tranquilos, queremos volver a producir para el país. Tenemos año y medio que no lo hacemos”, indicó Cánovas.

