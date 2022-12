Suspenden el despacho de gasolina subsidiada a trabajadores de la salud en Táchira

Los trabajadores de la salud del estado Táchira protestaron este lunes 19 de diciembre frente al Hospital Central de San Cristóbal, debido a que les fue suspendido el abastecimiento de gasolina subsidiada y pagarla a precio internacional los deja prácticamente sin salario.

Nancy Gómez, nutricionista del principal centro asistencial del occidente del país, manifestó que sin el servicio de abastecimiento de combustible subsidiado todo su sueldo tendría que ser invertido en la movilización. Asimismo, aseguró que les estaban surtiendo 30 litros quincenales, lo cual no era suficiente para ella que vive casi a media hora de la ciudad.

“Hoy no fui porque no tenía cómo llegar aquí a la institución y me acerqué (a la estación de servicio) porque me salió mi número y mi sorpresa es que no tenía gasolina por el hospital, me cobraron 75 bolívares. Si para venir al mes a trabajar se me van a ir más de 500 bolívares de mi sueldo con qué voy a subsistir”, se preguntó.

Además, Gómez condenó que no es justo que muchos de los trabajadores de la salud tengan que asistir a cumplir con sus labores usando zapatos rotos.

El 2022 cierra con más exigencias al Gobierno Nacional

María Ramírez, secretaria del sindicato de la Salud, expresó que las desmejoras salariales obligaron a muchos de los empleados a abandonar sus puestos de trabajo y buscar otros ingresos económicos, por lo cual quienes continúan tuvieron que incrementar sus turnos.

Según Ramírez, la administración de Nicolás Maduro les desmejoró el salario, mantienen los contratos colectivos vencidos y devaluados e incumplió con las actas convenio. “El pago de uniformes es incompleto, pérdida de prestaciones sociales, aguinaldos devaluados, discriminan al sector salud al decretar un bono para otros entes públicos sin tomarnos en cuenta”, reseñó también el Diario Los Andes.

Añadió que no están recibiendo las ayudas sociales que solían dar a los hospitales, entre ellos jornadas de mercados y gas, no cuentan con un fondo de salud suministrada, ni seguro funerario, como tienen los empleados de la gobernación y les quieren quitar el subsidio de la gasolina.

“Pedimos salarios justos, reivindicaciones, que el subsidio de la gasolina se mantenga como un beneficio y que haya personal para cubrir a los pacientes que acuden diariamente, aquí se atiende todo el occidente de Venezuela”, exigió la nutricionista Nancy Gómez.

