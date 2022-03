Tachirenses rechazan Impuesto a pagos con divisas

El 25 de febrero de 2022 fue publicada en Gaceta Oficial N°6.687 la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), la cual ya entró en vigencia.

Habitantes de San Cristóbal manifestaron a Radio Fe y Alegría Noticias que no están de acuerdo en tener que pagar un excedente por cancelar en los comercios con dólares en efectivo, ya que esta moneda se está usando incluso más que los bolívares.

“Ni en los bancos hay bolívares. Se va a los bancos y lo máximo que le dan son 50bs”, expresó el ciudadano Ender Silva.

Asimismo, Asdrúbal García manifestó que no tienen claro cómo funciona este nuevo impuesto, ya que indican que es para grandes transacciones pero ese porcentaje también será cobrado a las bajas.

“Por lo tanto no son claros con las normas y como nadie la conoce además que no informan, no está afectando a todos”, aseveró García.

Frente a esto consideró que muchas personas preferirán comprar más en el comercio informal para no tener que cancelar este impuesto.

Nueva ley de impuesto

De acuerdo a Finanzas Digital la ley modificó algunos artículos entre los cuales se encuentran los artículos: 4, 8, 13, 14, 16, 20, 22. De este modo, también se agregó el Capítulo VII de las Disposiciones Transitorias y Finales, así como se añadió los artículos 23, 24, 25 y 26.

Frente a esto el especialista en Administración Tributaria, Luis Jiménez, explicó que esta reforma posee dos principios:

“Uno de ellos, es que esta ley grava lo que son las transacciones realizadas por el contribuyente especial a través del sistema bancario, pero también tiene otra característica y es que, si un contribuyente especial realiza algún tipo de pago fuera del sistema bancario, también son gravadas con este impuesto”, indicó.

Jiménez precisó que esta reforma tendrá “una recarga bastante fuerte principalmente para los contribuyentes especiales”.

El especialista señaló que a todos los contribuyentes especiales les va a recaer todo el mecanismo de pago de este impuesto, “sea lo generado por ellos (realizando un pago dentro o fuera sistema del sistema bancario, ya que la entidad bancaria es un agente de retención de ese impuesto y se encarga de pagar al tesoro nacional)”.

Consideró que lo que busca el gobierno nacional con esta reforma es aumentar la recaudación fiscal.