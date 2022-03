En Táchira: «la pensión no me ha alcanzado para vivir»

Gilberto Pérez es un adulto mayor tachirense de 68 años que manifestó que su pensión no es suficiente y que ha pedido comida en la calle porque lo que cobra no le ha alcanzado para vivir, puesto que lo que ha estado cobrando no le es suficiente ni para comprar dos paquetes de harina

Asimismo, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que “menos mal no se ha enfermado” ya que mucho menos tendría para costearse los medicamentos que necesitaría.

Pérez además contó que actualmente no puede cobrar ni siquiera la pensión porque fue atracado y perdió todos sus documentos.

Resaltó además que a pesar que ha realizado las peticiones correspondientes al SAIME, no ha recibido respuesta.

El abuelo instó a las autoridades nacionales a abocarse a solucionar los problemas que se encuentran padeciendo cada ciudadano de Venezuela.

Protesta

Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados, informó que personas de tercera edad se movilizaron este miércoles en 52 ciudades de Venezuela.

El sector de los pensionados y jubilados no descarta continuar con las protesta de calle para exigir sus derechos constitucionales.

En Caracas, la protesta se llevó a cabo en la esquina Santa Capilla, a dos cuadras del palacio de Miraflores, asiento del Ejecutivo Nacional.

Lozada denunció que las instituciones del Estado solo aplican políticas «demagógicas». Según Lozada, 30 mil pensionados han dejado de percibir su pensión desde hace seis años. Es decir, desde el año 2017, lo que ha sumido a los abuelos en «pobreza extrema».

Mientras que La capital del estado Sucre, Cumaná, tuvo su propio calvario y la protesta coincidió con una movilización nacional de pensionados.

La protesta se desarrolló desde las 10:30 am, aproximadamente, ante la inactividad bancaria que debió abrir a las 8:30 de la mañana, de acuerdo incluso a la nueva normativa de SUDEBAN.

Un adulto mayor denunció que algunos abuelos amanecieron en el lugar para poder salir lo más temprano posible, según la periodista Ariana Ágreda.

Algunos arribaron a las 5:00 am y aguardaban por el inicio de pago de la pensión en Banco Fondo Común.

También este miércoles se unieron a la protesta los pensionados del estado Lara y Aragua.