Taekwondo venezolano cosecha cuatro medallas en Brasil

Una de las disciplinas venezolanas que más medallas ha conseguido en los últimos años es el Taekwondo y este 18 de septiembre lo volvieron a demostrar. Esta vez en el Pan-Am Series III G2, realizado Sao Pablo, Brasil, donde los cuatro criollos que participaron lograron cuatro preseas.

Se colgaron dos de oro, una de plata y otra de bronce. Los primeros lugares fueron para Yohandri Granado en la categoría +63 kg, quien además fue premiado como el atleta más valioso del evento.

Asimismo, la zuliana Carolina Fernández sumó la dorada en +73 kg, Virginia Dellan se llevó el segundo lugar en -46 kg y Luis Álvarez se alzó con el bronce en los +87kg.

Luego de estas victorias Venezuela se ubicó en la segunda posición del torneo, donde compitieron 14 países de América, Europa y Asia. Además, se obtuvo dos cupos al próximo Campeonato Panamericano Senior y puntos sumamente valiosos al ranking mundial y olímpico.

🥋🇻🇪 | Taekwondo venezolano cosecha medallas en Brasil 🇧🇷



Cuatro atletas, cuatro preseas en el Pan-Am Series III G2 🤩



🥇 Oro: Yohandri Granado +63 kg

🥇 Oro: Carolina Fernández +73 kg

🥈 Plata: Virginia Dellan -46 kg

🥉 Bronce: Luis Álvarez -87kg pic.twitter.com/8tsaWFARxy — Beatriz Saballett (@beatrizaballett) September 19, 2022

Los protagonistas

Yohandri Granado de 23 años posteó en su cuenta en Instagram lo inseguro que se sentía previo a competir, pero aun si logró ser el MVP del torneo: “Ayer tenía muchos pensamientos negativos en mi cabeza y no los sabía controlar, eran muchas razones, hasta pude desconfiar de mí mismo, en hacerlo mal esta vez”, expresó.

“La vida es un aprendizaje. Tienes que ser siempre positivo a lo que quieras, rodéate de personas que inspiran, ayuden y conozcan la derrota, y lo vean como un escalón más a la victoria”, finalizó.

Yohandri Granado. Cortesía: Federación Venezolana de Taekwondo

De esta manera, afianza su lugar en el ranking de la World Taekwondo rumbo al Grand Prix Series de Manchester, posterior a los Juegos Suramericanos Asunción 2022.

Por otra parte, Carolina Fernández demostró su agradecimiento a su entrenador, a sus campaneros de selección y lamentó la lesión de Virginia Dellan que la privó del oro.

Esta última escribió en sus redes sociales: “nos quedamos con la medalla de plata. Esta vez me toco ceder en mi último combate ganándolo, por una lesión que no me permitió terminar el raund. Ahora solo queda recuperarse pronto”

Y Álvarez ya piensa en Los Juegos Suramericanos: “seguiremos trabajando, mejorando y corrigiendo, pronto Odesur y vamos por más, este equipo promete”.