«Tanto Gobierno como oposición necesitan un proceso de negociación»

A juicio del politólogo Piero Trepiccione, tanto el Gobierno nacional como la oposición necesitan un proceso de negociación «viendo las condiciones económicas que padece la población».

«Yo siento que en los sectores de la oposición, como en los del Gobierno nacional hay en estos momentos un sentimiento de necesidad, más que cualquier otra cosa, para abordar un proceso de negociación viendo las condiciones económicas que está padeciendo la población, que la han convertido en un volcán social en erupción, y que sin duda alguna amerita respuestas oportunas en las próximas semanas o en los próximos meses si se quiere alcanzar una solución pacífica, electoral y democrática al caso venezolano», expresó Trepiccione a Radio Fe y Alegría Noticias.

Indicó que el conflicto político venezolano ha generado «demasiadas» consecuencias negativas, impactos tanto en lo interno en la vida ciudadana del país como en toda la región a través del tema migratorio, que ha permeado a diversos países alrededor del hemisferio occidental.

«Esos elementos están creando condiciones para que en Venezuela se pueda impulsar un proceso de negociación que pueda solventar la actual situación del país y su impacto en la región», refirió.

Señaló que llevar a cabo el proceso no será fácil por las posiciones cerradas que tienen los actores políticos que no permiten buscar mecanismos intermedios para poder pactar una negociación, sin embargo el cambio de Gobierno de los Estados Unidos, con la visión de la Unión Europea se abre un nuevo intento de diálogo a partir de no conceder las máximas peticiones de ambas partes.

«Se trata de encontrar un camino en donde ambos puedan reconocerse y tener mínimas ganancias para poder seguir avanzando, de eso se trata este nuevo intento de negociación, es justamente de ir promoviendo esas condiciones necesarias para avanzar», aseveró el politólogo.