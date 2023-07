Tarek William Saab cuestiona posición de la CPI

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, cuestionó recientemente la posición de la Corte Penal Internacional (CPI), específicamente sobre las declaraciones del fiscal Karim Khan acerca de las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

A su juicio, la CPI no demuestra ser “un tribunal imparcial de alcance universal”, expresó en una entrevista que ofreció al canal Globovisión. Además, considera que la CPI “tiene un enorme reto para convencer al mundo” de convencer que no solo es imparcial, sino también universal, pero que hasta ahora no lo logran porque hasta la fecha, 123 países ratificaron el Estatuto de Roma y que “existen muchas críticas” sobre los procesos penales que inició la Corte.

Además, Saab cuestionó los señalamientos que le hicieron hacia la cartera que lidera, el Ministerio Público, porque considera que son acusaciones falsas. “Nadie que conozca el trabajo que realiza el MP venezolano y los órganos auxiliares de justicia puede afirmar que se realizan falsas investigaciones”, aseveró.

En ese sentido, aseguró que todos los expedientes, investigaciones, así como también entrevistas a testigos y víctimas, los juicios y condenas se comprometen “con la verdad y la justicia”, dijo.

Venezuela “garantiza el respeto a los derechos”

Adicionalmente, el funcionario venezolano resaltó que en Venezuela se “garantiza el respeto a los derechos y garantías constitucionales en los procesos judiciales” y agregó que es al Estado al que le compete ordenar y dirigir las investigaciones penales de los derechos punibles.

Por último, precisó que la Oficina de Cooperación Técnica de la CPI todavía no se instala en Venezuela y, que hasta la fecha, no existe una dinámica de trabajo en conjunto.

