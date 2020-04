Taxistas de Mérida están afectados por la escasez de gasolina

Tras la ausencia del combustible y el cumplimiento de la cuarentena social, la labor de muchos taxistas en Mérida se encuentra limitada y los ingresos paralizados.

Ricardo Martínez, trabajador de la línea de taxis 51, ubicada cerca de la plaza Bolívar del estado Mérida, indicó a Radio Fe y Alegría Noticias que lleva más de un mes sin trabajar. Los pocos ahorros que tiene, los ha gastado casi todos para alimentar a su núcleo familiar.

“Yo tengo 42 días que no he podido trabajar por el problema de la gasolina y tengo que esperar que me llegue el turno para surtir combustible. Nosotros no estamos acostumbrados a estar en un confinamiento que es necesario”, apuntó.

Martínez indicó que aproximadamente 28 unidades podían surtir de combustible cada 4 días, sin embargo, aclaró que Mérida cuenta con más de 900 taxis, por lo que la espera es de varios días y hasta semanas en cola para poder equipar el tanque de combustible.

Pese a que los usuarios portan el tapabocas al momento de abordar la unidad, Martínez mencionó que varios conductores han dejado de prestar el servicio por temor a contagiarse con el Coronavirus.

“Nos encontramos confinados para resguardar nuestra salud y la de nuestros familiares porque nosotros, como prestadores de servicio, no sabemos a quién montamos y si esa persona viene sana o contagiada”, aclaró.