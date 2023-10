Terremoto en Afganistán: secuelas del día de las siete poderosas réplicas

Un terremoto en Afganistán desencadenó siete poderosas secuelas que causaron una destrucción total en varias regiones del país. En algunas zonas, hasta diez comunidades desaparecieron en medio de los temblores.

El primer movimiento telúrico fue de 6,3 en la escala de magnitud Richter. Luego sobrevino una seguidilla de réplicas que destruyó comunidades enteras.

Pese a que las réplicas no superaron los 6,6 grados, se registraron siete entre los 4,3 y 5,6 en la escala de Richter. Las primeras cuatro réplicas ocurrieron en las siguientes cuatro horas después del primer movimiento.

En la quinta y sexta hora después del primero temblor, ocurrieron la quinta y sexta. La séptima apenas habría sido imperceptible.

According to the officials of the Ministry of Disaster Management, the number of martyrs due to the earthquake in Herat has exceeded 2,500. Aid teams are working in the area. The affected people in the area still needs shelter and food.#HeratEarthQuake #Afghanistan pic.twitter.com/Lu2wgvNYUq