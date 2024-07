El psicólogo Henry Sánchez ofreció este jueves en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias una serie de recomendaciones para ayudar a reducir la ansiedad electoral que muchos ciudadanos han manifestado experimentar en medio de la incertidumbre sobre lo que sucederá este domingo 28 de julio.

Sánchez explicó que la ansiedad surge por la expectativa o los pensamientos sobre un futuro desconocido, generando no solo intranquilidad a nivel emocional, sino también cognitivo, afectando la capacidad de concentrarse y provocando síntomas físicos como taquicardia e irritabilidad.

Gestión de la información

El experto en salud mental, destacó la importancia de gestionar adecuadamente la información que se consume a través de las redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook.

Enfatizó que, aunque la ansiedad electoral puede afectar a personas de cualquier edad, es necesario que los adultos mayores aprendan a discernir entre contenido verídico y falso, ya que esto evitará la difusión de contenido que pueda generar malestar.

Entre sus recomendaciones incluyó limitar el tiempo expuesto a noticias sobre este tema y entender que no se pueden controlar todos los factores externos asociados al proceso electoral.

En su lugar, pidió enfocarse en lo que está bajo la propia responsabilidad, como votar. Sánchez también sugirió verificar las fuentes de información antes de compartir un material, asegurándose de que no corresponda a hechos de otro país, del pasado o sea un producto creado con inteligencia artificial.

Además, recomendó evaluar si realmente es necesario o beneficioso enviar cierta publicación a otra persona.

Evitar la negatividad

En cuanto al apoyo emocional, el psicólogo instó a recurrir a las redes de apoyo como familia, amigos y conocidos, teniendo conversaciones que promuevan la esperanza en lugar de ideas negativas.

Asimismo, aseguró que la espiritualidad bien trabajada puede ayudar a manejar la incertidumbre y generar esperanza en situaciones complejas.

Finalmente, Sánchez aconsejó dedicar tiempo al ocio, al descanso y a actividades que generen bienestar inmediato, como hacer ejercicio, leer y meditar.

“La invitación no sería a no pensar y a no sentirse preocupados porque todo parte de una base lógica, hay mucha gente que en función del resultado electoral tiene decisiones migratorias o laborales pendientes (…) La cuestión acá es que este grado de incertidumbre o de malestar no se exceda hasta el punto en que afecte mi salud mental”, agregó.

Ayuda profesional

En caso de que la ansiedad afecte significativamente el bienestar físico, laboral o de relaciones, Sánchez recomendó buscar ayuda profesional.

En Maracaibo, mencionó opciones como el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo y el servicio psicológico de la alcaldía en la Vereda del Lago o, si se tiene la posibilidad, acudir a un psicólogo privado o a través de un seguro para recibir apoyo personalizado.

