Tierra de Dios “es un desastre” olvidado

La comunidad Tierra de Dios, ubicada al lado del Centro Para Procesados 26 de Julio en San Juan de los Morros, estado Guárico, lleva siete años en una especie de olvido, por falta atención gubernamental.

Maritza Martínez, quien habita junto a su familia en una de las viviendas elaboradas de zinc y madera que se pueden observar en la comunidad, aseguró que viven en una situación de riesgo, en medio de diversos problemas que lo rodean.

“Mira cómo está la calle: puro barro”, dice Martínez a Radio Fe y Alegría Noticias. “Tenemos años viviendo aquí y no nos toman en cuenta para nada. No tenemos cloacas, no tenemos agua y hay una quebrada aquí cerca, que hace que se mete el agua para los ranchos cuando llueve duro”.

Foto: Radio Fe y Alegría.

“Esto es un desastre aquí, pero como somos pobres y no tenemos como comprar una casa, tenemos que permanecer aquí hasta que Dios quiera”, expresó.

Martínez hizo un llamado al gobierno regional para “que vengan por aquí por estas calles, que caminen por aquí, hagan encuesta y vean que los servicios públicos no los hay”.

Gladys Monsalve, otra de las afectadas, indicó que en los siete años que lleva viviendo en la comunidad, las autoridades del gobierno que han pasado por allí han ido solo a tomar nota: “no resuelven nada”.

“Siempre vienen como vinieron ustedes, a entrevistarnos y eso, pero nunca han venido a ver la problemática que uno tiene a fondo”, indicó.

Monsalve explicó que no cuentan con agua potable por tuberías, por lo que tienen que cargar con tobos desde la casa vecinas que viven en otro sector.

“Una vecina nos presta para llenar el tanque y lo cargamos a tobos, cada ocho o quince días”, detalló.

Geily Goicoechea declaró que algunas casas reciben el beneficio de agua potable de la cárcel 26 de Julio que está al lado de la comunidad.

Foto: Radio Fe y Alegría.

Sin energía legal

Esta comunidad no cuenta con energía eléctrica propia: todas las casas están pegadas a los potes de una urbanización que está al lado de ella.

“Todos estamos pegados ahí y bueno, la luz se va y viene”, comentó Monsalve.

Viviendas

Otra de las promesas que les ofrecieron a los habitantes de Tierra de Dios era la construcción de viviendas durante la gestión de uno de los alcaldes del municipio Roscio, pero nunca se realizó el proyecto a pesar de ser aprobado en la cámara municipal.

“Ellos dicen que el terreno no está apto para vivienda”, dijo Goicoechea. “Cuando Franco Gerratana, en esa gestión, él nos prometió casas, pero se volvió sal y agua. Se metió el planteamiento y ellos aprobaron pero nunca se llegó a nada”, manifestó Goicoechea.