El final del Título 42 complicó la ya difícil situación de los migrantes que se dirigen a Estados Unidos en busca de una vida diferente. La entrada del tan criticado Título 8, del que aseguran expertos que limita el derecho al asilo, tuvo en la desinformación un catalizador que agravó la crisis que se vive en la frontera norte de México.

Los periodistas Salomé Ramírez (La Voz de América), Clavel Rangel (El Tiempo Latino) y Valentín Díaz (AFP), compartieron su experiencia en la frontera sur de Estados Unidos en un foro virtual organizado por la iniciativa @migramonitor y el Observatorio Venezolano de Fake News.

Salomé Ramírez hizo un trabajo de campo desde la localidad fronteriza de El Paso, Texas, allí pudo escuchar historias sobre la complicación que trajo a los migrantes la finalización del Título 42 y la entrada en vigencia del Título 8.

“Puedo asegurar que un 90% de los migrantes que se encuentran en El Paso son venezolanos. Constaté que el miedo es el común denominador entre ellos, porque no sabían lo que pasaría luego de finalizar el Título 42. Un venezolano me dijo que, para él, el Título 42 y el Título 8 eran básicamente lo mismo porque con ambos seguiría siendo un migrante irregular”.

Clavel Rangel es venezolana, también pudo conversar con varios compatriotas quienes le contaron su experiencia atravesando buena parte de América para llegar a Estados Unidos.

“Para la mayoría de la población venezolana era la segunda, tercera y hasta cuarta migración. Es impresionante como muchos venían de Perú, Colombia, Ecuador, regresaron a Venezuela y al constatar que la situación no había mejorado decidieron emprender viaje al norte”.

Rangel explicó que en este trayecto migratorio se tejen redes de apoyo con familiares, amigos y conocidos que se consiguen en el viaje. “Conocí a un señor que había entrado y salido de Estados Unidos durante la vigencia del Título 42 para buscar a familiares. Ellos saben que se la están jugando todas por entrar y están claros de la importancia de asesorarse cuando ya han ingresado a Estados Unidos”.

La desinformación ha jugado en contra de una población migrante que de por sí ya está desprotegida y vulnerable. De esa crisis en la frontera se han creado noticias falsas que han provocado situaciones delicadas, beneficiando al crimen organizado que se lucra de las mismas.

Valentín Díaz forma parte de la unidad de verificación de la Agencia Francesa de Prensa, misma que se ha dedicado a estudiar las diferentes campañas de desinformación que han tenido a los migrantes como foco.

“Estuve en Ciudad Juárez días antes de la finalización del Título 42 e identificamos por lo menos 5 casos de desinformación. Ya sea por boca a boca o por grupos de Whatsapp y Facebook se lograron movilizaciones masivas de personas en la frontera”.

Uno de los ejemplos localizados por Díaz fue el caso de los migrantes que fueron engañados con unos supuestos viajes pagos a Canadá. “Vimos como un grupo de unas 500 personas fueron detenidas en la frontera cuando intentaron entregarse a las autoridades estadounidenses, todo esto motivado a un rumor. Leyeron que Nueva York estaba pagando estos autobuses para llevar migrantes a Canadá y quisieron beneficiarse de ello”.

¿Titulo 8 viola el derecho al asilo?

Esta medida migratoria de Estados Unidos ha tenido serios señalamientos por parte de ONG y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos de los migrantes y refugiados, por considerar que limita el derecho al asilo.

“Lo que hemos escuchado de organizaciones es que han emprendido acciones legales porque el Título 8 impone limitaciones al asilo. Parte de las nuevas medidas implementadas apuntan a que las personas, en su camino a Estados Unidos, que no hayan pedido asilo en terceros países y crucen irregularmente no serían elegibles porque no trataron de acudir a esa ayuda en otras naciones”, aseguró Salomé Ramírez.

Clavel Rangel indicó también que el crimen organizado “pesca en río revuelto” con una crisis en donde gana la incertidumbre. “Ellos son parte del negocio y su misión es convencer a las masas que la vía que proponen es la mejor, todo esto a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho llamados a no prestarse a los mensajes de los coyotes”.

Los críticos del Título 8 aseguran que “criminaliza la migración” porque pone un embudo a las solicitudes de asilo, provocando que los migrantes estén en un limbo y sin acceso al trabajo. “Ahí se fortaleza el crimen organizado que tiene redes en Estados Unidos, de ahí vemos como hay casos de trata de personas que contratan personal indocumentado en los campos por bajos salarios y duras condiciones laborales”, cerró Rangel.

Andrés Cañizález es periodista y director de Medianálisis. @infocracia

