Tras cumplirse dos meses de la tragedia en Las Tejerías, Radio Fe y Alegría Noticias comparte el segundo vídeo de un especial que se realizó en el barrio Libertador.

En esta oportunidad traemos el testimonio de Greicy Bernal, quien cuenta cómo vivió esos momentos de angustia y dolor en los que, lamentablemente, perdió a su mamá.

“Me vine como pude por la carretera vieja, pasando por los derrumbes y todo; asustada, pidiéndole a Dios que no le pasara nada. Cuando llegué a Tejerías, vi todo el desastre. Me dijeron que estaban bien, cuando me imaginé que todos estaban bien, pensé que mi mamá también lo estaba”, relató. “En mi familia había niños de cinco meses, de ocho años, de 12 y 14. Todas las edades y todos se salvaron, menos mi mamá”.