Tomás Guanipa: «el país habló fuerte a través de la abstención»

Tomás Guanipa, candidato a la alcaldía del municipio Libertador de Caracas que resultó derrotado en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, reconoció el papel determinante de la abstención en las elecciones de 21-N.

«La realidad es que el país habló y habló fuerte, a través de la abstención», publicó el dirigente opositor a través de la red social Twitter.

Además, reconoció que quienes deben convencer a los caraqueños para que ejerzan el derecho al voto son los mismos actores políticos: «Hoy nosotros somos responsables de convencer a los caraqueños de confiar en nuestra opción y movilizarse para votar», dijo.

Tomás Guanipa planteó la necesidad de generar nuevos liderazgos, y que sean ellos los que se conviertan en la nueva esperanza de cambio en el país.

Una nueva hoja de ruta

Tras la derrota, el ex diputado nacional retomó el discurso de la necesidad de «replantear la hoja de ruta que hemos llevado hasta ahora». No obstante, no entró en detalles de lo que pudiera llegar a ser una propuesta en el seno del sector opositor.

A juicio de Guanipa, la mayoría del país quiere un cambio, y es el fector que deben aprovechar y luchar por ella.

También se dirigió a las opositores, y los instó a seguir trabajando. El dirigente insistió en la necesidad de «reflexionar y replantear» el accionar de la oposición en Venezuela.

«A nosotros, desde la Unidad, lo que nos queda es seguir trabajando, sin descanso, como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo, pero también reflexionar y replantear nuestro accionar», publicó el político.

Reconectar con país

El dirigente opositor fundamentó su participación en la necesidad de «reconectar con el país» como el primer objetivo de participar en las elecciones del 21 de noviembre.

Este acercamiento lo hizo mediante las caminatas y recorridos través de las calles de Caracas. «Más allá de servir para ganar gobernaciones, alcaldías, legisladores y concejales se trataba de reconectar con el país», aseveró.

El dirigente de Primero Justicia ejercía como «embajador» en Colombia en nombre del político Juan Guaidó. Luego, al inicio de la ronda de negociaciones en México, renunció a esa responsabilidad para sumarse a la delegación opositora.

Posteriormente se postuló como candidato de la MUD a la alcaldía del municipio Libertador. Según los cómputos del CNE arribó en el tercer lugar, por debajo de la ganadora Carmen Meléndez del PSUV y Antonio Ecarri, de Alianza Lapiz.