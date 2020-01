Torneo Nacional de Filiales inicia el 15 de febrero

El Torneo Nacional de Filiales, que abarca cuatro categorías, comenzará el 15 de febrero de este año, de acuerdo a la información dada por Lubín Angulo, miembro del Consejo Directivo de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) que se reunió para diseñar la competencia.

El torneo consta de 15 fechas en la fase del Apertura y otras 15 en el Clausura, en la que participarán 40 equipos filiales de los clubes de primera y segunda división. Los oncenos serán divididos en cuatro zonas de 10 cada una, por cada categoría.

Las filiales

Cada club debe armar un equipo Sub 13 (2007-2008), Sub 15 (2005-2006), Sub 17 (2003-2004) y Sub 19 (2001-2002), empezando el proceso de fichaje que se abrió este jueves y cierra el 21 de febrero.

La fase de Apertura que empieza en febrero culmina el seis de junio. Posteriormente habrá un receso de tres semanas para fichaje, para dar inicio al Clausura el cuatro de julio que termina el 10 de octubre. Las fases de octavos, cuartos, semifinal y final se efectuarán entre el 17 de octubre y 28 de noviembre.

Según Angulo la próxima reunión será con los directores de desarrollo de cada equipo, el próximo jueves, para discutir asuntos de calendario, condiciones y fichaje, en otros.

