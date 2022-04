Torrealba insta a definir el proyecto país antes de ir a primarias

Jesús «Chúo» Torrealba, ex secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, instó a la oposición venezolana a definir la política del proyecto país antes de ir a un proceso de primarias para definir las candidaturas a las elecciones presidenciales del 2024.

«Yo creo que las primarias, los acuerdos, las plataformas son instrumentos que pueden ser muy importantes en un momento determinado, pero son simplemente eso, instrumentos de una política. Yo me preguntaría ¿Cuál es la política? Yo creo que eso es lo que hay que definir. ¿Cuál es el proyecto de país que tiene la oposición que sea más atractivo, más justo, más humano que el proyecto de país del madurismo?», expresó a Radio Fe y Alegría Noticias.

Agregó que una vez se defina la política de dicho proyecto, se verán cuáles son las alianzas o las plataformas que la respaldan, «pero ¿de qué manera se designe o se escoja a los candidatos presidenciales? ese es un tema de carpintería».

Lamentó que, según él, los dirigentes políticos del país estén «absolutamente desconectados» hablando sobre las elecciones presidenciales de 2024 a realizarse en Venezuela, pero no emiten opinión de cómo el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras es una ampliación del IVA del 16% al 19%. «Eso que golpea a la gente no tiene respuesta por parte de la oposición».

«Me da dolor ver cómo Cecodap denuncia cómo las megabandas están reclutando a niños, niñas y adolescentes, no en la frontera, en nuestras propias calles, en las puertas de nuestras propias casas y eso no tiene respuesta por parte de la oposición política. Los temas de la vida real necesitan un liderazgo político que no deje sola a la gente. Una vez que tu veas esa política andando conversemos sobre carpintería: hacemos primarias, pero antes de eso hay que definir: cómo, cuándo, dónde avanzamos en esa construcción del país que es tan necesaria», refirió Torrealba.