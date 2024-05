En tiempos electorales la desinformación de manifiesta en diversos canales y formatos. Desinformar estimula la desesperanza y con ella la abstención.

La profesora Mariela Torrealba, es investigadora, coordinadora Académica de Medianálisis y forma parte del Observatorio de Fake News, durante el programa Háblame bajito, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias explicó las formas en que se presentan los bulos en Venezuela y qué puede hacer la ciudadanía para protegerse.

“La desinformación ha sido una constante, porque la información es una forma de poder, una forma de control y la desinformación, también”.

La profesora Torrealba puso como ejemplo a Napoleón, quien “pedía a su oficina de prensa que anunciara su victoria antes de su llegada -él quería que anunciaran noticias falsas- porque el sabía que eso repercutía en sus posibilidades bélicas”

La desinformación para los venezolanos es un tema muy sensible. “En un mundo de mucha información, los venezolanos estamos desinformados”.

Desinformación electoral

Hay una desinformación que es por omisión “esa me parece llamativa”, es la que le corresponde a las instituciones, al Consejo Nacional Electora.

“Yo perdí la memoria de cuándo fue la ultima vez que ellos hicieron una campaña para motivar al registro electoral o para decir que el acto del voto es seguro. Un Poder que debería estar invitando a los venezolanos a votar hace mutis”, dijo Torrealba.

Luego existe la desinformación por bulos, asegura la profesora. “Por ejemplo, tenemos una importante cantidad de usurpación de identidades; se crean cuentas falsas, en particular del candidato Edmundo González Urrutia”, identificaron hasta 30 cuentas.

Por otro lado, se crean contenidos maliciosos, por ejemplo, “la semana pasada circuló uno que era la cara de Edmundo González jovencito con un carnet de la CIA, pero que estaba en español”. Es un supuesto carnet de la agencia de inteligencia.

También se dijo que no podía ser candidato porque no estaba en Venezuela y porque no tenía un pasaporte válido.

También existen informaciones falsas, “es decir, es cierto que alguien lo dijo, aunque lo que dijo es mentira”. Se construyen informaciones en base a la mentira.

¿Qué hay detrás de la desinformación?

La profesora Torrealba explicó que la sociedad comunicacional tiene la necesidad de estar informados y eso pudiera propiciar, en parte, que se viralicen noticias falsas o distorsionadas.

Recordó que desde 1998 se planteaba la necesidad de formar a la ciudadanía que la ciudadanía pueda comprender cómo funcionan los medios. “Hoy todos somos emisores” y esto dificulta encontrar actores que gocen de legitimidad para frenar la desinformación.

Las personas podrían crearse una lista de emisores confiables, aprender a verificar la información y aprender a desconfiar de su propia emocionalidad.

“Aquello que me emocione,que indigente, aqullo que me cree un arrebato emocional, probablemente sea falso”, “si algo me alegra muchísimo, porque era lo que yo esperaba, que me bajaran los angelitos del cielo o algo que me aterra, tengo ponerlo en remojo, tengo que tomarme una pausa par evitar contribuir a la viralización de ese contenido”.

Es importante conocer los derechos y deberes como usuarios para ser emisores responsables y receptores críticos. La información en Venezuela circula por redes sociales y la desinformación circula mayoritariamente por Whatsapp y Facebook.

Es necesario que las personas se planteen controlar el tiempo de uso en las redes sociales.

También es importante que las personas empiecen a conocer como funciona el algoritmo para que no me muestre solo las cosas que yo busco.

Víctimas del fake news

“Hay algunos personas en Venezuela que son favoritos de las fábricas de fake news”, alertó la profesora Mariela Torrealba, en esta lista destacan María Corina Machado y Lorenzo Mendoza.

Por otro lado, entre 2020 y 2023 existieron picos de bulos. Por ejemplo, las dudas sobre el voto coincidieron con las elecciones parlamentarias y las elecciones regionales.

Existen bulos que intentan estimular la desesperanza y la desesperanza favorece la abstención. Sembrar dudas sobre el secreto del voto es una forma de desinformar y hacer que las personas se paralicen.

De acuerdo a la especialista, la maquinarias que generan información están en todos los sectores políticos, pero “el Gobierno y el Estado han promovido una importante desinformación”, la oposición también lo ha hecho, pero con menos recursos, denunció.

Escuche la entrevista que ofreció la profesora Mariela Torrealba a la periodista Carlota Rojas:

