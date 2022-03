Trabaja y entrena 16 horas al día para lograr ir a los Juegos Olímpicos

La vida de la nadadora olímpica Paola Pérez está sumergida entre el trabajo y el entrenamiento. Parar no es para ella una opción cuando lo más «gratificante» es sentir que el esfuerzo rindió sus frutos.

«Tener un horario de trabajo y entrenar 6 horas (…) es bastante complejo, pero lo gratificante que se siente cuando uno logra esa meta hace que todo haya valido la pena», dijo en declaraciones para Radio Fe y Alegría Noticias.

«Mi nivel de entrenamiento es muy demandante porque tengo que entrenar a las 5:00 de la mañana. A veces empiezo a las 7:00 a. m., vengo a la casa a hacer mis cosas, me arreglo, hago el almuerzo y me voy a trabajar», reseñó.

Luego sale de la oficina a dar clases de natación a niños y termina su jornada a las 7:30 de la noche, para a esa hora en ocasiones ir al gimnasio para terminar llegando «a las 8:30 y dependiendo de que tan rápido o lento vengo en la bicicleta».

Paola Pérez hoy se encuentra en Chile bregando por su sueño. Recientemente, ganó el Campeonato Nacional de Aguas Abiertas de Futrono en dicho país y no ha parado de entrenar dos veces al día desde que su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2021, cuando dejó al mundo sorprendido al destacarse como una de las 20 mejores nadadoras en aguas abiertas.

Logró completar 10 kilómetros de nado en aguas abiertas en 2 horas 5 minutos 45 segundos. Una meta que pensó nunca poder alcanzar.

De la inseguridad a la confianza

Paola Pérez afirmó sentir un cambio emocional luego asistir a Tokio, Japón. Su falta de confianza en sí misma fue su barrera más grande, pero ahora está dispuesta a creer en sus capacidades.

«Se siente un cambio, lo siento. Eso me da más ánimo y alegría. Me mantiene firme en esta meta que no es nada fácil pero no es algo que hago por primera vez».

«El error que cometí para Tokio es que comencé muy tarde (a entrenar) porque tenía miedo y pensé que no iba a ser capaz», reconoció. Sin embargo, hoy en día se siente totalmente diferente.

En introspección le dijo a todos los oyentes que aprendiendo de los errores ha podido alcanzar la perfección.

Escucha la entrevista que hizo la periodista Graciela Portillo a la nadadora venezolana Paola Pérez. De mujer a mujer, emitida en Radio Fe y Alegría Noticias