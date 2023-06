Trabajadoras del hogar en República Dominicana exigen derechos

La Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras del Hogar en República Dominicana asegura que la reforma al Código Laboral no puede efectuarse sin antes incluir el derecho a las prestaciones de las empleadas domésticas.

La reacción viene dada por los pronunciamientos de la exvicepresidenta de la Asociación de Industrias de República Dominicana, quien aseveró que los debates sobre el Código del Trabajo «no pueden detenerse por el tema de la cesantía a las empleadas domésticas».

«No vamos a renunciar a la cesantía que ya inclusive no debería ser tema de debate. Los trabajadores tienen que tener los mismos derechos de cualquier renglón que ejerza su fuerza laboral», argumentan los sindicalistas, según Contacto Sur, un informativo internacional que transmite Radio Fe y Alegría Noticias en Venezuela.

Los sindicalistas insisten que el derecho a la cesantía debe estar consagrada en la Ley. Además, aseguraron que sí es parte importante del diálogo tripartita que está pausado por ahora.

Además, aseguraron que la pausa de la mesa de diálogo sobre el Código Laboral no se debe exclusivamente por la exigencia de la cesantía para las trabajadoras del hogar como lo aseguró exvicepresidenta de la Asociación de Industrias de República Dominicana.

«Porque los empresarios insisten en eliminar al cesantía actual que abarca a todos los trabajadores. La contradicción en la mesa fue la cesantía, pero no por el tema doméstico nada más», aseguró un sindicalista.

Testimonios que evidencia la necesidad de apoyo legal

Algunas empleadas domésticas consultadas saludaron la propuesta de los sindicalistas. Algunas aseguraron que el pago de las prestaciones laborales representaría un apoyo al momento de quedar sin empleo.

«Antes de la pandemia, yo tenía cuatro años en una casa de familia y me despidieron y no me dieron nada. Si uno dura un tiempecito en una casa de familia deberían darle algo a uno», dijo una exempleada del hogar.

Otro testimonio evidenció que las instituciones no pueden garantizar un apoyo real en estos momentos: «Por ejemplo, yo que fui despedida ayer, cuando voy para la secretaría del trabajo lo único que me dan es un papel que no sirve para nada».

