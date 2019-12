Trabajadores de la Kraft en Lara denuncian atropellos

Los trabajadores de la empresa Modelez Internacional, antigua Kraft, denuncian las problemáticas que padecen.

Frank Piña, quien es trabajador de dicha empresa, denunció que la nueva modalidad administrativa es suspender a los empleados por medio de un permiso.

Señaló que esta situación está ocurriendo en las empresas ubicadas en la Zona Industrial de Barquisimeto donde el 70% de los trabajadores está “de permiso”.

En el caso de Mondelez Internacional la producción es de tres líneas diarias. Según Piña, esto es “solo para cumplir con los clientes”, debido están dejando a un lado a sus trabajadores ya que el salario que allí devengan es muy bajo.

“La empresa y el Sindicato Bolivariano se han encargado de desvirtuar la convención colectiva, tanto así que se acordó que si un aumento contra actuado era superado por un decreto presidencial, se beneficiaría el trabajador y eso no lo están cumpliendo” señaló Piña.

Hoy día, los trabajadores de esta empresa devengan un sueldo de 150 mil bolívares. Ante esto, Piña asegura que “si se aplicaran los aumentos que dice la convención colectiva por vía decreto presidencial, un trabajador de Kraft debería ganar 130 mil bolívares diarios”.

También apuntó que los productos que allí se fabrican aumentaron sus precios en un 20.000%.

Anteriormente la empresa había acordado venderles a sus trabajadores los productos al precio interno. Dicho acuerdo iba de la mano con el salario, debido que la ley establece que no se descuente más del 30% del salario al trabajador pero “entre todos los descuentos que la ley establece, más la compra de productos que nos da la empresa, no llegamos a ese porcentaje. Ahora la empresa tomó una nueva modalidad y sacó de la nómina la venta de productos, la pasó a la nueva modalidad donde tenemos que pagar en otro banco para que no queden registros en la nómina del trabajador cuando pague un paquete de galletas que cuesta 400 y 500 mil bolívares, que no podemos costear porque lo que ganamos son 40 mil bolívares semanales”.

Sin beneficios

Denunció además que tampoco han sido dotados de uniformes e implementos de seguridad como lo establece la ley.

A su juicio, “el sindicato bolivariano se ha encargado de cercenarles todos los beneficios a los trabajadores. No tenemos botas de seguridad, uniforme, no nos dieron útiles escolares, nos quitaron la cesta Navideña, no tenemos juguetes para los niños. Este año los trabajadores no tendrán el jamón ahumado que solían regalarnos para esta época” denunció.

Asimismo dijo que todo lo que están padeciendo en ese recinto de trabajo es parte de una estrategia para que renuncien.

Sin embargo, hace un llamado a sus compañeros que se mantengan en pie de lucha porque

“la situación cambiará”. También existe una organización sindical junto al equipo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) “que está recibiendo todas las denuncias para recuperar lo que antes teníamos todos los trabajadores y las empresas”.