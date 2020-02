Trabajadores de Pdvsa Zulia inician sesión permanente por crisis laboral

Inseguridad, fallas en las áreas operativas y bajos sueldos son los argumentos de los trabajadores para declarar la sesión permanente.

La decisión de los trabajadores ocurre luego de siete días continuos de protestas pacíficas exigiendo mejoras en las condiciones laborales y en los sueldos y salarios, pues alegan haber entrado en un momento crítico, igual que cualquier trabajador del sector privado.

“Nosotros sí sufrimos la crisis, pero antes no había sido tan así. Hoy ya no podemos comprar nada. La carne está 360 mil bolívares, el pollo no lo consigues por menos de 240 mil y todo va en aumento”, testimonió un trabajador de Pdvsa Zulia.

Los dependientes de las empresas petroleras habían sido relativamente inmunes a la crisis económica que padecen los trabajadores en Venezuela. Pero ante el declive general de Pdvsa, la clase trabajadora del sector petrolero han empezado a sentir los embates de una crisis que tiende a profundizarse.

Se conoció que varias organizaciones sindicales han intentado en vano conciliar con el Ministerio de Trabajo y Pdvsa. Las exigencias han sido ignoradas por quienes deberían escuchar a los trabajadores.

Las acciones que por ahora contemplan son: asamblea permanente, compaña de recolección de firmas en exigencia de discusión del contrato colectivo y movilización permanente en todas las áreas.