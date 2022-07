Trabajadores eléctricos de Lara la pasan mal con sus bajos salarios

Siguen los trabajadores eléctricos en el estado Lara que pertenecen a la empresa Copoelec padeciendo por los bajos salarios. El presidente del sindicato de trabajadores eléctricos de Lara, Oswaldo Méndez, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que a pesar de que se les ha aumentado el salario a los trabajadores públicos esto no es suficiente para el trabajo que ellos ejecutan ni se ajusta a la realidad del país.

“En el caso de los trabajadores de Corpoelec los salarios oscilan en estos momentos, por ejemplo para un trabajador administrativo, al cambio son entre 90, 110 o 120 dólares y los trabajadores técnicos ganan un poco más”.

Méndez fue más allá al señalar que “la situación es más desgarradora (porque) en el año 2018 tuvimos el instructivo 27.9.2. que impedía las discusiones de las contrataciones colectivas y hoy tenemos un instructivo ONAPRE que cercenó todos los derechos que tenían establecidos los trabajadores”.

¿Qué es el instructivo ONAPRE?

El instructivo ONAPRE consiste en que los trabajadores ganen según el presupuesto que se le asigne al mes, es decir, que el ingreso de un trabajador al mes depende del presupuesto que le corresponda según esta oficina, lo cual es un pago que varía mucho y algunas veces llega a ser muy bajo, según reclaman los trabajadores.

Ante esto, el presidente del sindicato de trabajadores eléctricos en Lara puso como ejemplo el caso del pago de la semana pasada de los trabajadores técnicos.

“El pago es semanal para llegar al monto total del mes, hay trabajadores que esta semana cobraron 50 bolívares, otros que cobraron 100 bolívares, otros 20 bolívares para toda la semana y unos cobraron 60 bolívares”.

De esta manera los trabajadores eléctricos alegaron que este criterio no respeta las normas de contratación colectiva y dicho instructivo viola la ley del trabajo y constitución.

Trabajadores jubilados: los más afectados

Oswaldo Méndez también hizo referencia a los trabajadores jubilados de Corpoelec Lara quienes son los más afectados ya que no se les está otorgando ningún pago, solamente se le dan algunos combos de comida proteicos pero no a todos los trabajadores jubilados, solo a un pequeño grupo.

Finalmente Méndez agregó que “la situación es más grave que un salario o que el no cumplimiento de la convención colectiva o el no tener derecho a la salud porque tampoco tenemos un seguro médico, y no podemos hablar con nadie ni ser escuchados por la empresa porque la misma desconoce al sindicato de trabajadores eléctricos”.