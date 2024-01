Trabajadores públicos de Lara exigieron sus derechos este 23 de enero

La mañana de este 23 de enero, Día de la Democracia, el pacto unitario de gremios y sindicatos del estado Lara, en compañía de los partidos políticos en la región, se concentraron en la plaza Los Ilustres al centro de Barquisimeto.

El objetivo de esta concentración fue conmemorar los 66 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y exigir que se respeten los derechos de todos los trabajadores públicos del país.

Además, los representantes gremiales aprovecharon la oportunidad para pedir la libertad de expresión y expresar su deseo de un cambio político en el país.

La doctora Deyanira Gentile, directivo del colegio de médicos del Estado Lara, dijo: “Hoy estamos cumpliendo 66 años de haber salido de una dictadura, esto es una fecha histórica que nos llevó por un camino de democracia que nos llevaba hacia el progreso, que fue interrumpido hace 25 años y nosotros estamos aquí protestando por el deterioro en que se encuentra nuestro país”.

Asimismo, Gentiles señaló que en lo que respecta al sector salud, éste se encuentra en unas condiciones de emergencia, los hospitales públicos no tienen insumos, existe un déficit en el personal de salud, las instalaciones de los centros de salud no están en las mejores condiciones y el salario de los profesionales no corresponde a la situación económica del país.

“Nosotros queremos que este año sea el año de la esperanza”, agregó.

A su vez, el profesor Luis Arroyo, presidente del colegio de profesores del Estado Lara, declaró: “La protesta de hoy es para exigir los derechos de todos los trabajadores del país y de la región, ya que con los salarios que ganamos actualmente no nos alcanza ni para cubrir nuestros gastos básicos. Además, el sistema educativo público se encuentra deteriorado, las instalaciones de las escuelas no están en las mejores condiciones y el estado no les asigna el presupuesto a las instituciones. Esto es una emergencia educativa”.

Cabe destacar que en esta concentración participaron los diferentes sectores públicos de la región, como representantes del sector salud, educativo, eléctrico, obreros y demás representantes del sector público en la región.

Por su parte, es importante resaltar que esta concentración la realizaron con la intención de marchar por el centro de la ciudad de Barquisimeto, pero no se dio ya el cuerpo de seguridad en la región mantuvo vigilada la zona, por lo cual los protestantes decidieron no marchar.

