Trabajadores sanitarios de Sucre exigen el pago de sus uniformes

En la mañana de este miércoles 8 junio un grupo de trabajadores pertenecientes al sector salud del estado Sucre, específicamente en el hospital de Cumaná, inició protestas para exigirle al Ministerio de la Salud el pago de sus uniformes, los cuales están contemplados en la contratación colectiva.



Marianela Márquez, quien lleva 14 años de servicio en este centro de salud, declaró para Radio Fe y Alegría Noticias que desde la semana pasada están a la espera de los pagos ofrecidos por el Ministerio en lo que compete a los uniformes del personal fijo.

«Nosotros queremos saber realmente qué es lo que está pasando con nuestros pagos y ninguno en la institución nos da respuesta, sabemos que el pago será de 1.300 bolívares, de los cuales recibiríamos 650 el pasado 30 de mayo y hasta la fecha no hemos recibido nada, nos tienen una mamadera de gallo», enfatizó Márquez



Es importante señalar que estos trabajadores al igual que en los tiempos cuando estaba mas fuerte la pandemia de la COVID.19 no han parado de trabajar a pesar de no haber recibido por parte de las autoridades ningún tipo de implementos de bioseguridad.

Por la tanto la representante del personal de enfermería recalcó la exigencia debido a que tienen mucho tiempo sin recibir dotación alguna.

«Aquí hicieron un censo en todos los centros de salud para dotarnos de uniformes, batas, calzados, nos pidieron las tallas y eso quedó en el olvido. Desde acá pedimos que cumplan con los pagos. Nosotros vamos a seguir en protestas diarias pero sin parar la atención a los pacientes», culminó indicando Marianela Márquez.