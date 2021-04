Transparencia Venezuela pidió información sobre acceso y controles de vacunas en Mérida

Ante la llegada de vacunas contra la COVID-19 al estado Mérida, Transparencia Venezuela solicitó una guía de información tanto a la autoridad única regional de salud como al Ejecutivo nacional sobre los controles, planes, prioridades, distribución y acceso de las vacunas en la región.

Christi Rangel, coordinadora de Transparencia Venezuela en el estado Mérida, informó a Radio Fe y Alegría Noticias que el 24 de marzo consignaron al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) un documento en el cual piden esta información.

“En un programa de radio, la autoridad única de Salud, Ramón Nieves, informó que eran 13 mil vacunas y no está claro cuántas eran para el Hospital Universitario de Los Andes y al Hospital Hugo Chávez de El Vigía. Si suman unas 6 mil vacunas (entre los dos), no tenemos claro dónde está la diferencia y cuál es el criterio”, aseguró Rangel quien dijo que no han recibido respuesta sobre el documento entregado al organismo.

Igualmente detalló que Transparencia Venezuela solicitó a la Comisión Presidencial para el Control y Prevención de la COVID-19 el origen del dinero cancelado a la Alianza GAVI para el acceso de más de 11.374.000 vacunas a través del sistema COVAX.

“La presión social motivó que luego el gobierno hiciera los anuncios de haber dado el 50% de los recursos necesarios para contratar el sistema Covax y garantizar 11 millones de vacunas. Semanas previas las autoridades habían informado que no habían los recursos y que a causa de las sanciones no se podían traer las vacunas”, apuntó Rangel.

Vacunación a través del sistema Patria

Rangel catálogo de “preocupante” la convocatoria de los adultos mayores de 60 años a través del sistema Patria a participar en las jornadas de vacunación contra la COVID-19, por considerar que pudiesen quedar algunas personas de la tercera edad sin ser vacunadas.

“No todos los venezolanos están incluidos en el sistema Patria y tampoco tienen acceso a la tecnología, entonces este mecanismo puede dejar por fuera a personas que deberían estar priorizadas para la atención de las vacunas”, refirió Rangel.