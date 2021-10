Transporte público de Mérida se vuelve a quedar sin combustible

Desde este martes 19 de octubre los transportistas del municipio Libertador del estado Mérida no han logrado equipar sus unidades de combustible.

Eladio Vergara, presidente de la Línea La Otra Banda, precisó a Radio Fe y Alegría Noticias que este miércoles 20 de octubre sostendrían una reunión con representantes del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre en la entidad para tratar de solventar esta problemática.

Precisó que desde hace meses este inconveniente ha venido afectando al sector transporte y a los usuarios, indicando que en algunas ocasiones pasan hasta 3 días o más sin poder surtir combustible.

«Eso no fue solo hoy miércoles, ayer martes tampoco había gasoil, hoy no hay ni gasolina ni gasoil, no sabemos hasta cuándo», aseguró Vergara.

Uno de los puntos que se abordaran en esta reunión es el tema de una estación de servicio exclusivamente para el sector transporte para poder surtir combustible.

Además de cambiar el horario para surtir combustible, de modo que los transportistas puedan prestar el servicio desde tempranas horas de la mañana y garantizar la fluidez de unidades con normalidad debido a que faltan sólo cuatro días para que inicien las clases presenciales en escuelas, liceos y universidades.

Vergara igualmente indicó que acudieron hasta la sede de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) para fijar su posición referente al tema del combustible, pero “no nos recibieron”.