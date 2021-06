Transportistas de Machiques tomaron gasolinera para protestar

Unos 300 choferes del transporte público en Machiques tomaron la estación de servicio 402 por el incumplimiento de las autoridades encargadas del combustible de incluir 50 vehículos cada vez que llegara gasolina en las bombas del municipio.

William Moreno, representante del bloque de transporte en la zona, informó que más de 300 padres de familia decidieron manifestar en la estación de servicio 402, «porque la semana pasada nos reunimos con el señor Ayala, quien es representante de la gobernación del estado Zulia aquí en Machiques y éste se comprometió junto a la alcaldesa, concejales y demás organismos a incluir 50 vehículos cada vez que llegara gasolina en las estaciones; y hoy jueves nos están incumpliendo. Es una falta de respeto para el servicio que prestamos como transporte público”.

Moreno también señaló que la negativa es una “coacción” que cercena el derecho a la comunidad de contar con el servicio de transporte público en las calles. “Nos afecta si no trabajamos porque entonces no tenemos dineroy si no hay dinero, no hay comida para el hogar y otras necesidades básicas. Somos servicios públicos que hoy nos quieren cercenar nuestros derechos”.