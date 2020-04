Transportistas en Mérida se ven afectados por escasez de gasolina

Sólo 3 unidades por línea de transporte pueden surtir de combustible semanalmente, mientras que el resto quedan paralizadas.

Esta situación afecta a más de 15 organizaciones de transporte que operan en los municipios Campo Elías, Libertador y Santos Marquina del estado Mérida.

Eladio Vergara, presidente de la Línea La Otra Banda, indicó a Radio Fe y Alegría Noticias que los trabajadores se han visto afectados al no poder surtir diariamente de combustible sus unidades. Aseguró que por lo menos deben esperar 15 días para poder equipar de nuevo.

“Lamentablemente están trabajando el 3% de las unidades de transporte público. Nosotros no tenemos ingresos del gobierno, sólo de lo que hacemos diario con las unidades”, dijo.

Vergada acotó que solo pueden colocar gasoil o gasolina 3 unidades por línea.

Medidas de prevención

Eladio Vergara destacó que no se permite el ingreso a las unidades a usuarios que no porten tapabocas y guantes, pero apuntó que no pueden cumplir con la medida de distanciamiento social.

“En un microbús entran 32 personas sentadas y cuando hay volumen de pasajeros, se encuentran parados en el pasillo. Si tomamos la distancia de 1 o 2 metros, cargaríamos sólo 10 pasajeros, entonces no se puede cumplir el distanciamiento social”, explicó.

El presidente de la línea La Otra Banda resaltó que luego de la jornada laboral, los choferes realizan la debida desinfección de la unidad limpiando los pasamanos, asientos, pasillos y puertas.

Los transportistas en Mérida anunciaron que a partir de este miércoles 01 de abril y hasta nuevo aviso, trabajarán de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, tras las restricciones de movilidad vehicular y peatonal aplicadas a partir de este martes en la región a fin de evitar la propagación de la COVID-19.