Trasladados a cárcel de Táchira 26 de los 31 detenidos en La Victoria y serán procesados por la justicia militar

Walter Márquez, defensor de derechos humanos, confirmó en la tarde de este miércoles 14 de abril que 26 de los 31 civiles que fueron detenidos tras los primeros sucesos en el enfrentamiento armado en La Victoria, Apure, fueron trasladados este lunes al Centro Penitenciario de Occidente, mejor conocido como cárcel de Santa Ana, en el estado Táchira.

El también presidente de la ONG Fundación El Amparo confirmó que varios abogados del Alto Apure le informaron que «la mayoría de estos fueron trasladados al pabellón de procesados militares (Procemil) de la cárcel de Santa Ana del Táchira, lo cual agrava la situación de los familiares de las víctimas porque a duras penas podían ir a visitarlos a Guasdualito, (y ahora) trasladarse a San Cristóbal o a Santa Ana es mucho más difícil”.

Destacó que estas 31 personas fueron detenidas por orden del juez militar de Guasdualito, municipio Páez de Apure, y de acuerdo a las personas que los conocen y sus familiares, muchos de ellos son obreros, sacados de las fincas donde estaban trabajando.

También hay agricultores, campesinos, pequeños comerciantes, docentes, incluso algunos líderes espirituales dedicados a cultos cristianos, la mayoría de ellos ahora acusados por traición a la patria, subversión, ultraje al centinela, daños a material de la Fuerza Armada y terrorismo, «cuando no existen elementos probatorios en su contra de acuerdo a expertos en la materia, y caso de que existieran debían ser procesados por tribunales civiles y no por tribunales militares», acota el ex diputado.

Aseveró que “estas detenciones ordenadas por el juez militar prácticamente son jerárquicas, porque obedecen a órdenes superiores que recibió el juez, por eso vamos a estar pendientes de este caso para apoyarlos porque consideramos que hay una detención arbitraria y una privación ilegítima de la libertad de estas personas”.

En ese tenor anunció que la defensa de estas personas será asumida por los abogados que trabajan en su fundación ya que se les había nombrado una defensa pública militar que como lo ha denunciado no corresponde a este caso.

El pasado domingo 11 de abril familiares de las personas detenidas exigían públicamente que fuesen liberadas de inmediato ya que no tienen nada que ver con el conflicto suscitado entre efectivos de la FANB y grupos armados de irregulares en esa zona fronteriza desde el pasado 21 de marzo.