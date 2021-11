TSJ ordenó al CNE suspender totalización y proclamación en Barinas

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Consejo Nacional Electoral suspender los actos de totalización y adjudicación del cargo de gobernador del estado Barinas.

La Sala que trata sobre cuestiones electorales de fondo del máximo tribunal del país admitió la acción de amparo constitucional interpuesta con solicitud de medida cautelar por Adolfo Ramón Superlano, por la presunta violación de los derechos constitucionales a la participación y al sufragio, previstos en los artículos 62 y 63 de la Constitución.

La admisión de este petición se fundamenta «con base en los hechos públicos y notorios relacionados con el clima de tensión entre las militancias políticas que hacen vida en el estado Barinas, así como a la remisión de la Junta Electoral Regional de las actas de totalización a la Junta Nacional Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE)».

Los magistrados de la Sala Electoral también argumentan que el candidato a la gobernación de Barinas por la MUD, Freddy Superlano, “se encuentra suspendido para el ejercicio de cualquier cargo público”.

La suspensión de los procesos postelectorales tendrá vigencia “hasta tanto se decida el fondo del asunto”, según una nota de prensa del Poder Judicial.

A una semana de las elecciones municipales y regionales aún se desconoce quién es el gobernador de esta entidad, que se disputan el ex diputado a la AN por el partido Voluntad Popular y candidato de la MUD Freddy Superlano, y el aspirante a la reelección por el PSUV Argenis Chávez, miembro de la familia del ex presidente Hugo Chávez Frías.

Este domingo el CNE nombró una comisión Ad Hoc para revisar el proceso de escrutinio de los votos obtenidos por ambos candidatos al cargo del ejecutivo regional. En Barinas también se espera por la resolución del ganador de la alcaldía del municipio Arismendi.