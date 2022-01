Tubería de aguas mantiene en alerta a vecinos de San Simón

Olvidados y en medio de muchas necesidades denuncian estar los vecinos de la comunidad San Simón, en Maturín. Aseguran que las autoridades son indolentes ante las necesidades de unas 120 familias.

En San Simón de La Muralla en Maturín, vecinos viven ante la incertidumbre de que parte de la vialidad de la calle #1-A colapse producto de la filtración de aguas blancas desde la tubería principal que atiende al sector y la cual refiere esta partida.

Pese a estar ubicados detrás del Terminal Interurbano de Maturín refieren que no son escuchados en sus demandas.

El temor y la alerta de los residentes los hace ser prudentes de estacionar frente a sus hogares sus vehículos, aunque no pueden hacer más que esperar la actuación de las autoridades insisten en que las denuncias no han tenido eco, pues la fuga de agua lleva más de un año sin que se corrija.

El equipo de Radio Fe y Alegría Noticias visitó la comunidad y conoció en voz de los residentes la problemática.

La carretera está cediendo

Dumelis Medina, vecina del sector declaró “Somos residentes de la calle 1-A barrio San Simón de La Muralla en Maturín; estamos denunciando este bote de agua, cuando llega el agua eso por debajo va haciendo año cuando llega fuerte llega lejísimo, da miedo estacionar los carros hay un tubo roto y ha cedido la carretera”.





La afectada denuncia que el bote de agua blanca perjudica a los residentes de las calles que dejan de recibir el suministro en sus hogares.

“A veces no llega el agua a otras calles y eso es producto del bote que hay arriba, afecta la salud, eso tiene limo, contaminación, plaga, deterioro de la carretera y ha cedido el terreno también hay que buscar una solución a eso”.

Los vecinos han buscado que las autoridades presten atención a sus demandas y aseguran que en 14 oportunidades han acudido a la sede de la hidrológica Aguas de Monagas para presentar por escrito la problemática. Ha pasado un año y siguen sin respuestas, denunció Duglas Martínez.

“Eso en noviembre cumplió un año, he ido 14 veces a Aguas de Monagas y he dejado por escrito y todavía no han venido, la última vez fue la semana pasada y saben porque ubican el problema y los dos botes de aguas blancas y aun así no vienen. Hay temor de que pase una góndola y termine de colapsar porque no hacen caso a lo que estamos denunciando”.

Fallas de Luz, aseo y salubridad

Otro servicio que falla de forma constante es el de electricidad, “la luz se va casi todos los días, se dañan los electrodomésticos y se llega a pasar hasta 12 horas sin servicio eléctrico y no se sabe si es un corte, un racionamiento o que es lo que pasa”, denunció otro vecino del lugar.

Las pérdidas que algunos vecinos han tenido van desde neveras, refrigeradores, aires acondicionados. Las autoridades no informan las causas de las fallas eléctricas ni ofrecen alternativas para reponer los equipos dañados.

La quema de basura es otra práctica que perjudica a los residentes, Los desechos se almacenan detrás del terminal Interurbano de Maturín, pero este punto es muerto para la recolección municipal y ante los malos olores y plagas, la gente opta por quemarla, práctica que perjudica a las viviendas adyacentes.

“La basura la echan al lado del terminal y luego le pegan candela, todo ese humo llega a las casas, las moscas afectan y cuando queman peor para toda la comunidad las personas que sufren de asma eso les afecta”.

En cuanto al alumbrado de las calles, la comunidad ha tomado la iniciativa de reparar las luminarias, pagando para que pongan los cables y bombillos.

“Por este lado esa es la única lámpara que funciona, pagamos 30 dólares para que viniera un camión y la repararan. Es muy inseguro porque está desatada la delincuencia”, denuncia Dubelis Medina residente de la calle 1-A del sector.Las 120 familias que integran El sector San Simón de La Muralla esperan que las autoridades que les visitaron en campaña regresen a cumplir sus promesas.

Radio Fe y Alegría Noticias sigue escuchando las Voces de la Emergencia.