Este martes 31 de octubre, la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) celebró su aniversario número 70.

La institución, fundada en 1953, se posicionó durante junio de 2023 como la mejor universidad de Venezuela según el QS WorldUniversity Ranking 2024.

A propósito de la conmemoración, Radio Fe y Alegría Noticias entrevistó al vicerrector de la UCAB Guayana, Jorge Pernía, quien destacó el gran esfuerzo que hace la universidad en medio de la crisis económica y política del país para seguir siendo la semilla de la excelencia.

“La UCAB en este momento es una de las mejores universidades en Latinoamérica. En Venezuela, es la universidad privada número uno que busca el desarrollo y el compromiso en la investigación. Como todas las universidades del país, vivimos momentos difíciles. Las condiciones económicas impiden el acceso a la formación libre de nuestros hijos. La UCAB persiste en su objetivo de construir país. Vivimos de la solidaridad de gente que nos sigue apoyando, así como hay gente que sigue buscando educación de calidad”, enfatizó Pernía.

El vicerrector, quien es doctor en Educación y teólogo, rememoró los cambios que ha tenido la realidad de Guayana, ciudad cuyo movimiento económico estaba íntimamente ligado con las empresas básicas que hoy pasan por una debacle productiva.

Esta situación representa un reto para la UCAB, que se plantea continuar ofreciendo un servicio de calidad a pesar del bajo poder adquisitivo de las familias venezolanos.

Foto: cortesía Andrés Camacaro

Mejor formados en menos tiempo: la exigencia de la juventud actual

Durante 2022, la institución anunció una modificación del pensum de la carrera de Comunicación Social, reduciéndola a 4 años en lugar de 5, e incorporando nuevas materias. Asimismo, ha variado su oferta académica incluyendo el diseño de un Técnico Superior Universitario en Turismo y diplomados que ahondan en nuevas áreas como la Asistencia Dental.

Asimismo, en Caracas se fundaron academias que presentan una oferta educativa adaptada a los intereses de las nuevas generaciones. Entre ellas están la Academia de Moda, la Academia de Gastronomía y la Academia de E-Sports y Artes Digitales.

Sobre esto, el vicerrector manifestó la importancia de comprender a las nuevas generaciones y los intereses actuales de los jóvenes, quienes cada vez exigen mayor oferta de estudios y diversificación de las áreas de conocimiento.

“Hace 20 años no nos planteábamos tomar un año sabático cuando salíamos de bachillerato. Los estudiantes hoy día se gradúan de bachiller y piden a sus padres un espacio de tiempo porque necesitan retomar fuerzas para seguir estudiando. Algunos en ese año dejan de estudiar. La UCAB, en particular, se preocupa por dar respuesta a esos espacios en blanco. Cuando salen de bachillerato y se les hace la pregunta de qué van estudiar, la pregunta que ellos tienen también es de qué voy a trabajar. Nosotros tenemos que dar respuesta”, indicó.

Y para brindar una respuesta, agregó: “Intentamos hacerlo a través de las academias, salidas intermedias, programas de técnico superior. Estamos en tiempo de espera para que el Ministerio de Educación Universitaria nos apruebe programas que estamos solicitando. Hay que reinventarnos. Adaptamos los diseños curriculares a lo que pide el mercado de trabajo, la realidad. La demanda de nuestros estudiantes es salir bien formados en el menor tiempo posible”, arguyó.

En este sentido, la universidad se plantea trabajar en programas formativos de menor tiempo, lo cual facilita la reducción de costos. Esto permitiría desarrollar competencias en jóvenes recién egresados de bachillerato que no desean ingresar directamente a una carrera universitaria.

Programa de becas de la UCAB: hacia el país que soñamos

Pernía celebró el gran éxito del programa de becas, afirmando que el 50 % de los estudiantes que hacen vida en la UCAB gozan de algún apoyo económico. Esto con el objetivo de seguir formando talento humano que pueda contribuir con el desarrollo del país.

“Nos sostenemos por el deseo de formación de nuestros estudiantes y la apuesta que hacen sus familias. En Guayana, tenemos un apoyo importante para nuestros estudiantes. Becamos al menos al 50 % de los estudiantes que hacen vida en la institución. Eso es un esfuerzo inmenso porque implica dejar de recibir esos ingresos, apostamos por ese talento que el país va a necesitar en los próximos años. En el área de Educación, en el mediano plazo, nos quedaremos sin educadores de calidad. ¿Quién va a formar a nuestros hijos? La UCAB es una formadora de educadores”, expresó.

Durante el mes de mayo, la casa de estudios organizó el Becatón UCAB 2023, una iniciativa para recaudar fondos con las donaciones de empresas, asociaciones y grupos nacionales e internacionales. El evento recaudó 305.000 dólares para el programa de becas.

“Los salarios que tiene nuestra gente no le dan para vivir. Pedimos servicios de calidad, pero no tenemos cómo pagarlos. ¿Cómo hacemos para vivir en un mundo contraído como Guayana, donde hay riqueza, pero los salarios no alcanzan?”, cuestionó.

Para él, “hay que preguntarnos qué hacer y la universidad está en medio de esto. Se dice que somos una universidad costosa; somos una universidad de calidad. Nos diferencia un grupo de servicios que están alrededor de una comunidad universitaria: asesoramiento psicológico, asesoramiento al estudiante, programa de becas, servicios deportivos, programas culturales. Todo esto implica una carga económica. Un colegio privado en Guayana puede costar 120 dólares mensuales, la UCAB mensualmente tiene un costo de 170 dólares. La diferencia es de unos 50 dólares mensuales”.

Investigación y centros de estudio: un vistazo a la dinámica del sur de Bolívar

La UCAB ha marcado la pauta en el área de data en el país ante la ausencia de cifras oficiales. Los diferentes centros de estudio e investigación que hacen vida en la universidad ofrecen data actualizada a través de estadísticas como la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), la Encuesta sobre Determinantes Culturales de Pobreza y la Encuesta Nacional sobre Juventud (Enjuve).

En Guayana, dentro del contexto del Arco Minero del Orinoco, el Centro de Estudios Regionales (CER) y el Centro de Derechos Humanos (CDH) de la UCAB han ahondado en las diferentes problemáticas que suscita el extractivismo. Presentan informes anuales con respecto a la situación de la trata de personas, la esclavitud moderna y la destrucción de la Amazonía Venezolana.

“Nosotros desde la UCAB tenemos un Centro de Estudios Regionales, dirigido por la profesora Aiskel Andrade. Hemos desarrollado temas de investigación sobre la Amazonía, calidad de vida, realidad indígena… Asimismo, a través de la oficina de Derechos Humanos, tenemos informes que reflejan la realidad del sur. Es la realidad del país en el estado Bolívar. La universidad no puede dejar de lado su responsabilidad de investigar, ya que es parte de sus funciones principales. Emitimos informes con fundamentación”, destacó Pernía.



Asimismo, reiteró que se está configurando un espacio denominado Observatorio Amazónico para poder continuar retratando el sur del país.

