Un homenaje para el buen periodismo en Venezuela

Cada 27 de junio en Venezuela se festeja el día nacional del periodismo para reconocer la encomiable labor que realizamos los comunicadores y se recuerda al Correo del Orinoco, primer medio de comunicación existente en el país, fundado en 1818 por El Libertador Simón Bolívar durante la guerra de independencia.

El 27 de junio se otorga el premio nacional de periodismo a comunicadores sociales por su destacado trabajo, algo nada fácil en la Venezuela actual por múltiples factores porque ejercer la profesión en nuestro país es complicado. No obstante, seguimos en la faena, cumpliendo y defendiendo la Constitución Nacional, informando y siendo la voz del pueblo, por eso feliz día nacional colegas periodistas.

En los últimos años, en la república bolivariana de Venezuela, no se publican estadísticas oficiales detalladas de los quehaceres del país en epidemiología, presupuesto nacional, etc. lo que obstaculiza el ejercicio del buen periodismo. Otra dificultad es la falta de acceso a todas las fuentes gubernamentales.

Hoy rendimos homenajes a las mujeres y hombres que diariamente construyen el camino del buen periodismo, estén titulados o no. La historia venezolana registra nombres fundamentales en nuestro oficio aunque nunca pasaron por una escuela de comunicación social, pero aprendieron el trabajo y lo ejercieron destacadamente, un ejemplo de eso es el ilustre Aquiles Nazoa, que nos dejó un legado en la profesión.

Quien suscribe este artículo, previa preparación, ejerció varios años de reportero, antes de titularse, eso no quiere decir que no sea necesario formarse para la profesión que al igual que otras requiere estudios para hacer un buen periodismo, algo muy ineludible en la Venezuela actual.

¿Actualmente es imparcial el periodismo en Venezuela?

Lamentablemente, la polarización política y la politiquería han hecho un gran daño al periodismo en nuestro país porque algunos colegas terminan siendo voceros de la polarización desde la propaganda y no de las noticias, violando el artículo 58 de la Constitución Nacional de Venezuela, que establece el derecho a la información oportuna y veraz.

Las “Redes Sociales” han masificado la posibilidad de difundir contenidos sean reales o no sin filtros, lo que se ha convertido en un problema por la mitología que establece: “todos somos periodistas, ya no hay que ver noticiarios porque en las redes está todo”. Eso evidentemente es falso, un contenido sin verificar no se puede tomar como cierto, por múltiples motivos. En general los periodistas antes de publicar siempre verificamos las informaciones lo que las hace creíbles y verdaderas.

En la medida que consumamos contenidos elaborados por profesionales de la comunicación estaremos recibiendo información y formación sin riesgo, las herramientas bien utilizadas son muy provechosas.

¿Los periodistas tienen inmunidad para expresarse?

El artículo 21 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela explica que todos somos iguales ante la ley, lo que significa que nadie está por encima de las normas y en el artículo 61 se establece que nadie se puede escudar en su derecho a la libertad de expresión como excusa para irrespetar a las instituciones, a los ciudadanos o cualquier ofensa a la moral y buenas costumbres.

¿Cómo hacer un buen periodismo?

Acompañando a las comunidades en sus luchas diarias, denunciando desde el respeto, informando la verdad oportunamente. Mediando para la resolución de los conflictos y no incentivándolos, solidarizándose con las victimas de la violencia, evitando el uso de estereotipos, desmontando informaciones falsas, siendo la voz del pueblo y no de intereses políticos o de otra índole mal sanos; dando las buenas noticias socio-culturales y suscitando la venezolanidad.

También, promoviendo el respeto a la democracia, la Constitución Nacional, a los adultos mayores, mujeres, niños, personas con discapacidad.

Motivando más educación desde los medios de comunicación, construyendo la inclusión desde la acción que trasciendan a las campañas puntuales; dando coberturas que visibilicen las selecciones nacionales femeninas y de personas con discapacidad. Y ejerciendo la profesión desde el amor.

Moisés Quintero es periodista y activista de derechos humanos

