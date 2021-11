Un nuevo lote de 450 mil dosis de la Sputnik V llegó a Venezuela

Un nuevo lote de 450 mil dosis de la vacuna Sputnik V arribó a Venezuela en horas de la madrugada, informó @sputnikvaccine, lo que viene a sumar más cantidades para ser distribuidas en las jornadas de vacunación en todo el país.

Este última entrega de la vacuna rusa ocurre en medio del inicio de las ocho semanas de «flexibilización ampliada» que inició este lunes 1 de noviembre, según decreto presidencial.

Según el Ministro de Industrias y Producción Nacional, Jorge Arreaza, Venezuela pidió a Rusia el suministro de un total de 10 millones de dosis de esta vacuna. Hasta el 15 de octubre el país habría recibido 3 millones de este fármaco.

La llegada del nuevo cargamento de vacunas Sputnik V a Venezuela forma parte de los convenios firmados entre los gobiernos de Rusia y Venezuela desde el año pasado.

Melik-Bagdasarov indicó que el nuevo lote de vacunas fue enviado a través de un avión de Conviasa y dijo que pronto llegarán a nuestra nación. La información fue respaldada por la cuenta oficial de la vacuna en Twitter.

Over 450,000 doses of #SputnikV arrived in #Venezuela today for the country’s vaccination program.



Más de 450 mil dosis de la vacuna #SputnikV llegaron hoy a Venezuela para el programa de vacunación del país. pic.twitter.com/dqhMMLecA4