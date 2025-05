Una Palabra Oportuna 4004

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Oración de la mañana

Martes 27 de mayo de 2025

Por: Edgar Magallanes SJ

Sentir el impulso de su Espíritu

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor que todas mis intenciones, acciones y modo de hacer las cosas se orienten a Ti.

Jesús dice a sus discípulos: Me voy al que me envió y la tristeza les llena el corazón. Sin embargo, si me voy les enviaré el Espíritu Santo para que les proteja y condene al príncipe de este mundo.

Reflexiono:

La base de nuestra estabilidad no está en el contexto sino en el corazón de Jesús. Allí se ponen nuestras esperanzas, en sentir el impulso de su Espíritu que nos mueve al amor y a la verdad.

Me pregunto:

¿Me desespero si el contexto es inestable? ¿O mi estabilidad está en el corazón de Dios?

¿Quiero poner mi confianza en Jesús y solo en Él?

Jesús te dice: Sígueme y no tengas miedo porque Yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

