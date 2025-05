Una Palabra Oportuna 3983

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Tips para discernir la realidad

Viernes 16 de mayo de 2025

Por: Antonio Pérez Esclarín

Una sociedad justa y fraternal

Hoy entendemos con creciente claridad, que ser buen cristiano no tiene que ver meramente con la práctica de las actividades religiosas sino, fundamentalmente, con la opción de seguir a Jesús en la misión a la que entregó su vida: establecer el Reino. Es decir, una sociedad justa y fraternal como la sueña el padre, donde los últimos son los primeros no porque sean mejores sino porque son los que más necesitan y el corazón maternal siempre prefiere y privilegia a los últimos.

Para seguir a Jesús se necesitan al menos dos cosas, en primer lugar conocer bien y hacer nuestra su misión, no vaya a pasarnos como a los apóstoles que en el camino a Jerusalén trataban de disuadir a Jesús para que se devolviera y no siguiera su misión que le iba a llevar a la muerte. La tentación de los apóstoles puede ser también la nuestra, en vez de seguir a Jesús pretendemos que Él nos siga a nosotros, que avale nuestras formas de vida, utilizar a Dios para que se cumpla nuestra voluntad y no la suya.

La segunda cosa que nos toca es contextualizar la misión en la realidad de nuestros tiempos, tan difíciles y tan apasionantes, para discernir cuál debe ser hoy el sentido y los énfasis de nuestro seguimiento para que contribuya a transformar y humanizar el país y el mundo o en términos evangélicos el Reino.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

