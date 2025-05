Una Palabra Oportuna 3990

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Oración de la mañana

Martes 20 de mayo de 2025

Por: Edgar Magallanes SJ

Que no se turbe su corazón

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor que todas mis intenciones, acciones y modo de hacer las cosas se orienten a Ti.

Jesús dice a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Que no se turbe su corazón ni se acobarde. Me voy al Padre que es más que yo, yo amo al Padre y obedezco.

Reflexiono:

A veces vivimos con gran estrés como si todo dependiera de nosotros. Pero si creemos en la amistad con Jesús, muchos ángeles y Él mismo trabajan con nosotros para forjar el Reino de Dios.

Me pregunto:

¿Vivo mi vida estresado, pensando que todo depende de mí?

¿Creo y cultivo mi amistad con Jesús, con sus ángeles y santos buscando la voluntad de Dios?

Jesús te dice: Sígueme y no tengas miedo porque Yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

