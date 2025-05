Una Palabra Oportuna 3995

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Interioridad

Jueves 22 de mayo de 2025

Por: H. Elena Azofra

Una cascada de amor

Unos minutos con el Señor: inicia con uno o dos gestos de relajación muscular lentos, serena tus emociones y abre la mente y el corazón al mensaje de Jesús:

«Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor… Os hablo de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud».

Es una cascada de amor la que te llega: el amor del Padre hacia Jesús y el amor del Padre y de Jesús hacia ti.

El consejo de Jesús: que permanezcas en su amor.

El fruto de ser amado tan plenamente e intensamente es la alegría.

Qué hermosas ideas y cómo ensanchan el alma.

Haz silencio profundo. Acepta el amor de Dios. Busca tus límite, proponte nunca pasar esos límites.

JESÚS, amigo y fiel compañero de la vida, que no me aleje de ti. Que busque siempre estar bajo esa gran cascada de amor que procede del Padre y me llega a través de ti. Que yo continúe la corriente del amor, entregándolo a mi familia, amigos y compañeros…

Dame la alegría de compartir Tu amor con otros amigos tuyos y permanecer juntos, como Iglesia Santa. Amén

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra APP.