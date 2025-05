Una Palabra Oportuna 4005

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Tips para discernir la realidad

Martes 27 de mayo de 2025

Por: Luisa Pernalete

Tiempo de resiliencia

No está fácil, ni el mundo hoy ni nuestro país en particular. Y para los que estamos en educación, está doblemente difícil: chamos que no entienden lo que leen, jóvenes que salen del bachillerato con serias deficiencias en herramientas básicas, cerca de 3 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes fuera de las aulas, salarios indecentes para los docentes, eso por mencionar algunos problemas. Y Ud. añada el resto de los problemas del país que nos preocupan a la mayoría, los servicios malos o inexistentes, el déficit de ciudadanía…

Pero no es tiempo para quedarse en la queja, hay que reconstruir el tejido social, aprender de las experiencias, exitosas o fracasadas… Es tiempo de resiliencia, que no es como creen algunos, conformismo, tiempo de ser coherente con lo que decimos, tiempo de establecer alianzas para construir el bien común, objetivo de la ciudadanía, tiempo de difundir las “lucecitas en medio del apagón”, porque eso anima, tiempo de decir verdades para recuperar confianza. Hay mucho qué hacer y hay gente dispuesta. Recordemos lo que decía el padre Vélaz: hay más gente buena que mala, y hay gente dispuesta a participar en la resolución de problemas.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

