Una Palabra Oportuna 4006

Oración de la mañana

Miércoles 28 de mayo de 2025

Por: Mireya Escalante

Llegar al Espíritu (Juan 16, 12-15)

Jesús les anuncia a sus discípulos que vendrá el Espíritu que nos guiará hasta la verdad.

Ese Espíritu ya está dentro de nosotros ¿Cómo acceder a Él? No es cosa de magia, si no de confianza y constancia.

Primero confiar en estas palabras de Jesús y tener la constancia para acceder a nuestro interior.

Porque llegar a lo más interno de nosotros, requiere de algunos pasos previos, tener tiempo. Si lo consideramos una necesidad vital, como comer por ejemplo, no será el tiempo que sobra, es el que día a día nos proponemos para ese fin.

No es cosa de místicos o yoguis, es tomarnos un tiempo diariamente donde tratemos de callar los ruidos internos, mucho más que los externos. Nuestra mente y nuestro corazón a veces nos hacen malas jugadas y llenan los espacios en los que quisiéramos comunicarnos con ese centro que no es otro que el Espíritu que habita en nosotros.

La guía para ese camino es la lectura orante de la Palabra.

Con la Palabra, cada día, hacer como María nos enseñó, darle vueltas en nuestro corazón. El ejercicio constante nos llevará a la verdad.



Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

