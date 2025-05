Una Palabra Oportuna 4008

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Oración de la mañana

Jueves 29 de mayo de 2025

Por: Edgar Magallanes SJ

Pero su tristeza se vuelve alegría

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor que yo quiera lo que Tú quieres, que yo haga lo que Tú haces y que lo haga a Tu modo.

Jesús dice a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, pero dentro de poco me volverán a ver. Ustedes llorarán muy tristes, mientras el mundo se alegra, pero su tristeza se vuelve alegría.

Reflexiono:

Si no pasamos por la poda, no damos frutos. Si no enfrentamos dificultad, no maduramos ni nos fortalecemos. El que vive en bonanza, no sabe de nada. El que juega aún con cartas malas, ya ganó.

Me pregunto:

¿Persevero en medio de la dificultad y me dejo acompañar por Jesús?

¿Quiero evadir cualquier conflicto y cualquier situación difícil?

Jesús te dice: Sígueme y no tengas miedo porque Yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

