Una Palabra Oportuna 4009

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Interioridad

Jueves 29 de mayo de 2025

Por: H. Elena Azofra

La herencia de Jesús es la Paz

Pasar unos minutos con el Señor: inicia respirando lento y profundo dos o tres veces, calma tus sentimientos, abre la mente y el corazón al mensaje de Jesús.

«La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy y vuelvo a vuestro lado”. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis».

La herencia de Jesús es la Paz.

Los últimos consejos: No dudar de su palabra y no acobardarse ante las dificultades del mundo.

La petición que nos hace: Que nos alegremos con Él porque regresa al Padre, vuelve al cielo.

La muestra de esperanza que nos deja: Seguir creyéndole a Él y en Él.

Haz silencio de adoración mientras interiorizas este mensaje.

Señor, que en tu resurrección me he renovado para la vida eterna, que tu Ascensión a los cielos llena mi vida de la paz, la valentía, la certeza y la alegría de ser tu testigo.

Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.

