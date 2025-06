Una Palabra Oportuna 4016

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Oración de la mañana

Lunes 02 de junio de 2025

Por: Lucy Peña

Dios nos sostiene

Este lunes, el evangelista San Juan nos presenta a Jesús casi con una leve sonrisa en su rostro, no se convence de la fe de sus amigos y les ayuda a comprender que lo que hasta ahora creen de buen corazón no es suficiente, falta más, siempre nos faltará más, ante la infinitud del amor de Dios.



Jesús sabe que cuando llegue la mayor tribulación, cada uno se volcará sobre sí mismo para protegerse y se olvidarán de acompañarle, experimentará la soledad humana que no la conoce aún, mientras lo sostendrá la compañía de Dios, que siempre la ha tenido.

Te pedimos Señor nos fortalezcas para atravesar las soledades humanas con serenidad y fe, sabiendo que es parte de nuestro individualismo, nos dejamos y dividimos en los momentos más difíciles y parece que sólo existe el mal y nosotros, pero no es así, Dios nos sostiene, alienta y defiende hasta volver a encontrar la compañía de los hermanos.

Gracias Señor por tu fidelidad, por advertirnos que tendremos que pasar momentos amargos, pero que sólo es un tramo del camino, no es para siempre, pues tú has vencido al que nos hiere.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra APP.