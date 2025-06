Una Palabra Oportuna 4021

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Interioridad

Miércoles 04 de junio de 2025

Por: Silvia Blanco

Tengan valor

Bienvenido a este momento de encuentro y oración con Jesús resucitado. Disponte respirando profundo. Escúchate y pon nombre a los sentimientos con los que acabas esta jornada y pon atención al Evangelio:

“En el mundo tendréis luchas, pero tengan valor: Yo he vencido al mundo”

Cada día es diferente, pero la lucha aparece en nuestro horizonte. A veces es interna (lucha por no derrotarnos, por no desesperar). Otras es con nuestra mente y con nuestro corazón… Hay luchas que nadie ve, pero en todas ellas hay una invitación al ánimo: vamos con el que ha vencido a la muerte y Él nos ayuda a ganar.

¿Qué luchas he enfrentado hoy?

Pido a Jesús que sea mi aliento en esos momento difíciles.



Es una Invitación a identificar esas batallas, grandes o pequeñas, visibles o invisibles, con la certeza de que podemos encontrar apoyo y superarlas.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra APP.