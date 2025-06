Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Oración de la mañana

Jueves 05 de junio de 2025

Por: Edgar Magallanes SJ

Recorrer el camino de la amistad

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor que yo quiera lo que Tú quieres, que yo haga lo que Tú haces y que lo haga a Tu modo.

Jesús levanta los ojos y dice: no solo ruego por mis discípulos sino por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos seamos uno, como Tú Padre en mí y yo en Ti.

Reflexiono:

Abrir el corazón a Jesús, es recorrer el camino de la amistad. Es una amistad que supera el tiempo y espacio, así como toda dificultad. Nos acompañamos para crecer juntos, para amar y reconciliar.

Me pregunto:

¿Abro mi corazón del todo a Jesús y me dejo acompañar por Él?

¿Confío y camino hombro a hombro con Jesús, sus ángeles y santos?

Jesús te dice: Sígueme y no tengas miedo porque Yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

