Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Interioridad

Jueves 05 de junio de 2025

Por: H. Elena Azofra

Él viene a habitar dentro de mí

Unos minutos para interiorizar. Primero haz uno o dos gestos de relajación muscular lentos, después serena tus emociones y a continuación dispón la mente y el corazón al mensaje del Papa León XIV:

» No debo fijarme en mis fuerzas, sino en la misericordia del Señor que me ha elegido, seguro de que el Espíritu Santo me guía y me enseña. Aunque soy frágil, el Señor no se avergüenza de mi humanidad. Él viene a habitar dentro de mí ”.

Repite dos o tres veces la lectura de este mensaje del papa, con la confianza de que es justo para ti, justo lo que necesitas escuchar, justo lo que necesitas aceptar.

Haz silencio e interioriza.

Reza: Espíritu Santo, te adoro, te alabo y te bendigo, te doy las gracias por venir a convertir mi vida en templo santo de Dios.

Te pido que ese amor tuyo alcance también a los demás e ilumine todos los ámbitos de la existencia.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

