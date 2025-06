Una Palabra Oportuna 4026

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Oración de la mañana

Sábado 07 de junio de 2025

Por: Mireya Escalante

¡Síguelo! ( Juan 21, 20-25)

La Palabra nos describe un asunto muy humano, Juan era reconocido como el consentido de Jesús y Pedro en una actitud de igualado con el Señor le pregunta, qué va a pasar con este, refiriéndose a Juan.

Jesús, de nuevo pone a Pedro en su lugar, haciéndole saber que eso no le debe importar. Solo seguirlo.

Si bien es cierto que en comunidad vivimos mejor nuestra fe al animarnos unos a otros, el llamamiento es muy personal.

Sígueme, no te importen los demás, tú síguelo. No te andes comparando, por qué este si y yo no, qué será de ese. No es asunto tuyo.

No hay que hacer o decir o pensar lo que otro u otros nos digan, hay que descubrir qué es lo que el Señor nos dice en particular.

Tú y yo, somos exclusivos para Él y descubrir en qué nos quiere, cuál es nuestro sentido de la vida, para qué nos tiene destinados, es lo importante. En definitiva no será otra cosa que para lo que somos buenos y nos gusta, descubriendo que eso que Él quiere para nosotros, es lo único que nos hará feliz.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

