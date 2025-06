Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Interioridad

Sábado 07 de junio de 2025

Por: Silvia Blanco

Tu paz y Tu alegría

En este sábado, disfruta de un momento de encuentro con quien sabemos nos ama. Prepárate respirando profundo, escúchate y pon nombre a los sentimientos con los que acabas esta jornada y escucha a Jesús en el Evangelio:

“Volveré a verles y se alegrará su corazón y nadie les quitará esa alegría”

Gracias, Jesús, por no abandonarnos, por venir una y otra vez a llamar a las puertas de nuestro corazón sin forzarnos, siempre dispuesto a darnos Tu paz y Tu alegría. Tú no llevas cuenta del mal. Gracias por regalarnos una alegría que no es frívola ni pasajera, una alegría que ni nosotros mismos nos podemos quitar con nuestras dudas y miedos.

¿Qué me ha dado alegría hoy?¿Qué me la ha quitado? Presento esos momentos, personas… a Jesús en esta noche.



Es un consuelo saber que no importa lo que hayamos hecho o sentido, Él siempre está dispuesto a renovar esa alegría en nosotros.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra APP.