Una Palabra Oportuna 4029

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Oración de la noche

Domingo 08 de junio de 2025

Por: José Francisco Aranguren SJ

Sacramento de fraternidad

Padre bueno, Señor de la historia. Te nos has ido manifestando de distintas maneras. Eres un Dios grande y misericordioso, eres Padre, Hijo y Espíritu Santo y es este último el que nos mueve desde dentro y nos impulsa a hacer lo que hizo Jesús, es Él el que nos recuerda lo que toca fibra, lo profundamente humano y que Tú, Padre bueno, habitas en nosotros. Por eso te damos gracias y porque nos iluminas la mente para experimentar Tu presencia, la presencia de ustedes que nos aman y que se nos entregan en un lenguaje que lo podamos entender.

Hoy nos revelas el que eres Espíritu y que eres el fuego que nos devora desde dentro. Acogemos Tu don, nos abrimos a recibirlo al igual que toda la humanidad y toda Tu iglesia como sacramento de fraternidad.

Sin embargo, nosotros comúnmente no pedimos el don del Espíritu porque preferimos pedir otras cosas que no brotan de la genuina relación contigo. Perdónanos por eso, no nos dejes por imposibles. Danos Tu amor y Tu gracia propia de un Padre amoroso, que eso nos basta. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

