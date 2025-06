Una Palabra Oportuna 4040

Una Palabra Oportuna, un espacio para caminar con Jesús, apoyarnos y acompañarnos en la fe y la esperanza.

Oración de la mañana

Sábado 14 de junio de 2025

Por: Mireya Escalante

La importancia de sí o no (Mateo 5, 33-37)

Cuánta pertinencia tiene estas palabras hoy, sí, cuando es sí, no, cuando es no, porque no hay credibilidad. Podemos ver y oír algo que nos juran que es verdad, para que pocos días después aparezca que es un fake, noticia falsa.

Oímos a los gobernantes dar declaraciones con una seriedad, que no dudamos en creer que es verdad, para que luego al tiempo lo desmienta. Le creemos al que se opone, pero luego nos enteramos que hay manipulación y las cosas no fueron así como las dichas.

Esto no es casualidad, terminamos no creyéndole a nadie, lo mejor es no enterarnos, todos dicen mentiras, mejor me ocupo de otra cosa.

Cuando así razono, dejo de interesarme por lo que hay a mi alrededor, no me preocupo por nada ni nadie, construyo una cápsula y ahí me meto. Y los que no son constructores del Reino, saben que uno más no se va a preocupar por exigir un mundo más justo.

Volvamos al sí o no, caigamos en cuenta que esas cosas de más, provienen del maligno que le interesa que perdamos el interés por la verdad y un mundo mejor.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

